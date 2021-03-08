Başkan Yaptırmış 8 Mart Kadınlar Gününü kutladı

Aşkale Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış, 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısı ile Aşkale Toplum Sağlığı Merkezini ziyaret ederek kadın çalışanların gününü kutladı.

Kutlamalara Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış ile birlikte Ak Parti İlçe Başkanı A. Kerim Polat, Erzurum Barosu Kadın Komisyon Üyesi ve Aşkale Belediye Meclis Üyesi Av. Bilge Mutlu Bilge katıldı.

Kadın çalışanlara karanfil verildi ve hazırlanan yaş pasta kesildi.

Katılımcılara hitaben günün anlamına uygun konuşan Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış, "Yaşamın her alanında bizleri onurlandıran, değerlerimizin yaşatılmasında sergiledikleri fedakarlık ve hoşgörüyle bütün güzelliklere layık olan kadınlarımız her zaman baş tacımız olmuştur. Bu özel günün bütün kadınların hak ettiği yere gelmesi, eşit bireyler olarak toplumda kabul görmesi ve bütün sorunlarının çözümü için bir kıvılcım olmasını temenni ediyorum. Kadına yönelik şiddete ve baskıya son vermek, kadının toplumsal ve siyasal yaşama etkin bir şekilde katılmasının yolunu açmak hepimizin görevidir. Bizler kadınlarımıza ne kadar çok fırsat sunarsak, toplum olarak da o oranda güçleniriz. Bu vesile ile günüz kutlu olsun" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı