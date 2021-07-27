BAŞKAN VEKİLİ TUTUK'TAN EMNİYET MÜDÜRÜ TOPALOĞLU'NA ZİYARET
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BAŞKAN VEKİLİ TUTUK'TAN EMNİYET MÜDÜRÜ TOPALOĞLU'NA ZİYARET

BAŞKAN VEKİLİ TUTUK'TAN EMNİYET MÜDÜRÜ TOPALOĞLU'NA ZİYARET
Habermetre - Haberler | Sadece Haberler

BAŞKAN VEKİLİ TUTUK'TAN EMNİYET MÜDÜRÜ TOPALOĞLU'NA ZİYARETYalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Tokat'tan Yalova'ya atanan Yalova İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu'nu makamında ziyaret etti.

BAŞKAN VEKİLİ TUTUK'TAN EMNİYET MÜDÜRÜ TOPALOĞLU'NA ZİYARET

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Tokat'tan Yalova'ya atanan Yalova İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu'nu makamında ziyaret etti. Yalova ile ilgili bilgiler paylaşan Tutuk, yeni görevinde Topaloğlu'na başarılar diledi. Başkan Vekili Tutuk, günün anısına Atatürk'ün Yalova'ya mirası Yürüyen Köşk maketini Topaloğlu'na takdim etti. Ziyaret sonunda İl Emniyet Müdürlüğü binası önünde Başkan Vekili Mustafa Tutuk, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Başkan Yardımcıları Fatih Şahin, Bahattin Erbay ve Meclis Üyeleri hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Hulusi Akar Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Düm Tek Tek Fatma Girik Mohammed Al Saloussi
Spor Fatih Terim Burak Elmas Rachid Ghezzal Gedson Fernandes Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
BAŞKAN VEKİLİ TUTUK'TAN EMNİYET MÜDÜRÜ TOPALOĞLU'NA ZİYARET - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 14:17:42. #1.16#

title