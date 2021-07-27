BAŞKAN VEKİLİ TUTUK'TAN EMNİYET MÜDÜRÜ TOPALOĞLU'NA ZİYARET

BAŞKAN VEKİLİ TUTUK'TAN EMNİYET MÜDÜRÜ TOPALOĞLU'NA ZİYARETYalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Tokat'tan Yalova'ya atanan Yalova İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu'nu makamında ziyaret etti.

BAŞKAN VEKİLİ TUTUK'TAN EMNİYET MÜDÜRÜ TOPALOĞLU'NA ZİYARET

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Tokat'tan Yalova'ya atanan Yalova İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu'nu makamında ziyaret etti. Yalova ile ilgili bilgiler paylaşan Tutuk, yeni görevinde Topaloğlu'na başarılar diledi. Başkan Vekili Tutuk, günün anısına Atatürk'ün Yalova'ya mirası Yürüyen Köşk maketini Topaloğlu'na takdim etti. Ziyaret sonunda İl Emniyet Müdürlüğü binası önünde Başkan Vekili Mustafa Tutuk, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Başkan Yardımcıları Fatih Şahin, Bahattin Erbay ve Meclis Üyeleri hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: Habermetre