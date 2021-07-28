BAŞKAN VEKİLİ TUTUK "HEMŞERİLERİMİZİN MUTLULUĞU BİZLERE YETİYOR"
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BAŞKAN VEKİLİ TUTUK "HEMŞERİLERİMİZİN MUTLULUĞU BİZLERE YETİYOR"

BAŞKAN VEKİLİ TUTUK 'HEMŞERİLERİMİZİN MUTLULUĞU BİZLERE YETİYOR'
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BAŞKAN VEKİLİ TUTUK "HEMŞERİLERİMİZİN MUTLULUĞU BİZLERE YETİYOR"Esnafları gezen Başkan Vekili Tutuk, hayırlı işler taleplerinde bulunurken vatandaşlarla da sohbet etti.

BAŞKAN VEKİLİ TUTUK "HEMŞERİLERİMİZİN MUTLULUĞU BİZLERE YETİYOR"

Esnafları gezen Başkan Vekili Tutuk, hayırlı işler taleplerinde bulunurken vatandaşlarla da sohbet etti. Esnaf ve vatandaşların taleplerini, isteklerini dinleyen Başkan Vekili Tutuk; "Gerek esnafımız olsun, gerek ise hemşerilerimiz olsun onlarla bir araya gelmeye özen gösteriyoruz. Mesaimizin arda kalan zamanlarında cadde ve sokaklarımızda gezerek hemşerilerimizin talep, istek ve önerilerini dinliyoruz. Çalışma arkadaşlarımıza notlarımızı aldırıyor, belirlemiş olduğumuz çalışma periyodumuz çerçevesinde en kısa zamanda çözüme kavuşturuyoruz. Bu yapmış olduğumuz çalışmalar ardından bize dönüşlerde esnafımızın, hemşerilerimizin mutlu olması, teşekkür etmeleri bizlere yetiyor" dedi.

Kaynak: Habermetre

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