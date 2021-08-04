BAŞKAN VEKİLİ TUTUK BAĞLARBAŞI MAHALLESİNDE VATANDAŞLARLA BULUŞTU
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BAŞKAN VEKİLİ TUTUK BAĞLARBAŞI MAHALLESİNDE VATANDAŞLARLA BULUŞTU

BAŞKAN VEKİLİ TUTUK BAĞLARBAŞI MAHALLESİNDE VATANDAŞLARLA BULUŞTU
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BAŞKAN VEKİLİ TUTUK BAĞLARBAŞI MAHALLESİNDE VATANDAŞLARLA BULUŞTUBaşkan Vekili Tutuk'un ziyaretine Başkan Yardımcıları Bahaddin Erbay, Ahmet Sarıduman ve Volkan Dadaloğlu da eşlik etti.

BAŞKAN VEKİLİ TUTUK BAĞLARBAŞI MAHALLESİNDE VATANDAŞLARLA BULUŞTU

Başkan Vekili Tutuk'un ziyaretine Başkan Yardımcıları Bahaddin Erbay, Ahmet Sarıduman ve Volkan Dadaloğlu da eşlik etti. Ziyarette mahalle sakinleri ve esnaflarla buluşan Başkan Vekili Tutuk, mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi. Ardından mahalle kahvesine geçen Başkan Vekili Tutuk ve Başkan Yardımcıları burada vatandaşlarla karşılıklı sohbet etti. Başkan Vekili Tutuk, göreve gelmiş oldukları günden bugüne kadar Yalova Belediyesinin yapmış olduğu çalışmaları ve yapacağı projeleri vatandaşlara aktardı.

Kaynak: Habermetre

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