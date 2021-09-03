Başkan Uzun, Yeşil ile bir araya geldi
Elvanpazarcık Belediye Başkanı Hüseyin Uzun, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil ile bir araya geldi.
Elvanpazarcık Belediye Başkanı Hüseyin Uzun, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil ile bir araya geldi.
Elvanpazarcık Belediye Başkanı Hüseyin Uzun beraberinde Merkez Mahallesi Muhtarı Kamil Akgöz, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil'e bir nezaket ziyaretinde bulundular.
Ziyarette çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunuldu. - ZONGULDAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı