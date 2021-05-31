Başkan Uysal, "Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul'u Herkese Anlatacağız"
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Başkan Uysal, "Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul'u Herkese Anlatacağız"

Başkan Uysal, 'Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul'u Herkese Anlatacağız'
Habermetre - Haberler | Toplum

BAŞKAN UYSAL, "YÜZBAŞI MUSTAFA ERTUĞRUL'U HERKESE ANLATACAĞIZ" Antalya'da iki iş insanı Ümit Sedat Bayram ve Serdar Alp Öztürk'ün geliştirdiği Türkiye'nin ilk sanal ansiklopedisi Bilgipedia, Temmuz 2019'da yayına başladı.

BAŞKAN UYSAL, "YÜZBAŞI MUSTAFA ERTUĞRUL'U HERKESE ANLATACAĞIZ"

Antalya'da iki iş insanı Ümit Sedat Bayram ve Serdar Alp Öztürk'ün geliştirdiği Türkiye'nin ilk sanal ansiklopedisi Bilgipedia, Temmuz 2019'da yayına başladı. Veri portalı olarak hizmet veren bilgipedia. com. tr, kısa sürede aylık ortalama 100 bin ziyaretçiye ulaşırken yerli sanal ansiklopedinin aylık bilim, kültür ve sanat dergisinin de ilk sayısı yayımlandı.

KAPAK KONUSU YÜZBAŞI AKER

Derginin ilk sayısı, 1. Dünya Savaşı'nda Meis açıklarına demirli uçak gemisini karadan topçu atışlarıyla batırarak dünya savaş tarihine geçen Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker'e ayrılırken Bayram ve Öztürk, Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal'ı ziyaret ederek derginin ilk sayısını hediye etti. Başkan Uysal, kültür ve sanat dergiciliğinin yayın dünyasının önemli bir alanı olduğunu belirterek "Antalya'dan çıkan, kökleri bu kente ait bir derginin yayına başlamasını bizi de mutlu etti" dedi.

TARİHİ DERİNLİK

Derginin kapak konusu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker'in Türkiye'nin yeterince tanımadığı bir kahraman olduğunu dile getiren Başkan Uysal, Muratpaşa Belediyesi olarak adını savaş tarihine yazdıran Aker'in unutulmaması için birçok çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi. Başkan Uysal, "Geçmişteki kahramanları tanımazsak gelecekte kahramanlar üretemeyiz. Onların varlığı şehirlerimize, ülkemize ruh veriyor. Tarihi bir derinlik veriyor. Bizim için çok değerli Mustafa Ertuğrul Aker. Biz onu gelecek kuşaklara aktarmaya devam edeceğiz. Bu konuda emeği geçen herkese de çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İLK KİTABINI HARÇLIKLARIYLA ÇIKARDI

Diğer yandan,   henüz lise öğrencisiyken harçlıklarından biriktirdiği parayla ilk şiir kitabını sadece 4 adet bastırabilen Demet Ünlü, kitabının yeni baskısıyla Başkan Uysal'ı ziyaret etti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün destekleriyle "Siya Beyaz Hayat" isimli kitabının baskısının yapıldığını dile getiren Ünlü, imzalı kitabını Başkan Uysal'a takdim etti. Başkan Uysal, Ünlü'nün yazmak ve yazdıklarını paylaşmak konusunda gösterdiği azmin etkileyiciyi olduğunu söyledi.

Kaynak: Habermetre

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