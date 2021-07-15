Başkan Ünlü'den hayvan pazarında inceleme
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Başkan Ünlü'den hayvan pazarında inceleme

Başkan Ünlü'den hayvan pazarında inceleme
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Bayat Belediye Başkanı Ekrem ünlü, Kurban bayramı öncesi Hayvan Pazarı'na ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Bayat Belediye Başkanı Ekrem ünlü, Kurban bayramı öncesi Hayvan Pazarı'na ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Pazarda vatandaşlarla sohbet eden Başkan Ekrem Ünlü, pandemi kurallarına uyulması için çağrıda bulundu. Üreticiler ve vatandaşlardan maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmelerini isteyen Başkan Ünlü, "Bu yıl da pandemi nedeniyle pazarlığımızı temassız bir şekilde yapalım. Kendimizin ve sevdiklerimizin sağlığını tehlikeye atmayalım. Üreticisinden tüketicisine bütün vatandaşlarımızın yaklaşan Kurban bayramlarını kutluyor ve bu mübarek günlerin ülkemize sağlık, bereket ve huzur getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum" dedi. - ÇORUM

Başkan Ünlü'den hayvan pazarında inceleme
Başkan Ünlü'den hayvan pazarında inceleme
Başkan Ünlü'den hayvan pazarında inceleme

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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