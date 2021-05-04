Başkan Üçok: "İhtiyaç sahibi ailelerimizin her zaman yanındayız"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Başkan Üçok: "İhtiyaç sahibi ailelerimizin her zaman yanındayız"

Başkan Üçok: 'İhtiyaç sahibi ailelerimizin her zaman yanındayız'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Suluova Belediyesi hoşgörü ve yardımlaşmanın en yüksek seviyeye ulaştığı Ramazan ayında dar gelirli 600 aileye temel gıda maddelerinden oluşan yardım paketi dağıttı.

Suluova Belediyesi hoşgörü ve yardımlaşmanın en yüksek seviyeye ulaştığı Ramazan ayında dar gelirli 600 aileye temel gıda maddelerinden oluşan yardım paketi dağıttı.

Birlik ve beraberliğin en çok hissedildiği mübarek Ramazan ayında daha mutlu iftar sofralarının kurulması için her sene olduğu gibi bu sene de bir çalışma başlattıklarını ifade eden Belediye Başkanı Fatih Üçok, "Mübarek Ramazan ayında geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda Suluova Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza gıda yardımında bulunuyoruz. Suluovamızda dar gelirli hemşehrilerimizden gelen talepler ve tespitleri sonrasında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüze bağlı personellerimiz ile yardım paketlerini ailelerimize ulaştırıyoruz. Ramazan ayı, yardım ve paylaşma ayıdır. Rahmet ve bereket ayında ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin ihtiyacına merhem olmaya ve yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Hz. Muhammed'in (S.A.V) "Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir" düsturu ile her yıl Ramazan ayının ilk günlerinde dağıttıkları ve her geçen yıl sayısını arttırdıkları Ramazan paketlerini bu yıl da ihtiyacı olan ailelere kavuşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Üçok, "Ailelerimizin duaları yapılan hizmetlerin güzelliğidir. Amacımız her evde iftar vakti sıcak bir çorbanın olmasıdır. Dağıtımların ilk günlerde gerçekleşmesi ve dağıtımlarda ihtiyaç sahibi ailelerden alınan dualar, yapılan hizmetin güzelliğini bir kez daha ortaya çıkarmış oldu. Ramazan ayının başta Suluovamıza, ülkemize, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar, barış ve bereket getirmesini temenni ediyorum" şeklinde konuştu. - AMASYA

Başkan Üçok: 'İhtiyaç sahibi ailelerimizin her zaman yanındayız'
Başkan Üçok: 'İhtiyaç sahibi ailelerimizin her zaman yanındayız'
Başkan Üçok: 'İhtiyaç sahibi ailelerimizin her zaman yanındayız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sivas Belediyesi'nden Ramazan desteği: 10 bin kişiye ödeme yapılacak
Sivas Belediyesi'nden Ramazan desteği: 10 bin kişiye ödeme yapılacak
Diyanet'ten fitre ve zekat uyarısı: Tam kapanma sürecinde internet bankacılığı üzerinden ödenebilir
Diyanet'ten fitre ve zekat uyarısı: Tam kapanma sürecinde internet bankacılığı üzerinden ödenebilir
Kendisini öldürmek isteyen kocasına kıyamadı, namlunun önüne atladı
Kendisini öldürmek isteyen kocasına kıyamadı, namlunun önüne atladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Engin Özkoç Devlet Bahçeli Antonio Guterres Adil Karaismailoğlu
Magazin Özcan Deniz Burak Sergen Şeyma Subaşı Burcu Biricik
Spor Salih Uçan Gökhan Töre Yılmaz Vural Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Başkan Üçok: "İhtiyaç sahibi ailelerimizin her zaman yanındayız" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 18:04:52. #1.14#

title