Başkan Tütüncü'den vatandaş ve esnaf çıkarması

19.12.2019 11:04 | Son Güncelleme: 19.12.2019 11:35

Başkan Hakan Tütüncü, kent sakinleriyle var olan gönül birlikteliğini pekiştirmek ve şehirle ilgili taleplerini dinlemek amacıyla tramvayda yolculuk yaptı; Kalekapısı ve kapalı yoldaki esnafı ziyaret etti.



Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, yoğun bir mesai ile 3. dönemindeki 123 projeyi gerçekleştirmek için çalışırken, kent sakinlerinin gönüllerini kazanmayı da ihmal etmiyor. Mütevazılığı ile bilinen Tütüncü, vatandaşın ayağına giderek 'başkana ulaşmak zor' yargısını da geçersiz kılıyor. Göreve geldiği 2009'dan bugüne hep halkın içerisinde olmaya özen gösteren Tütüncü, mail ve sosyal medya hesaplarına gelen davet mesajı kapsamında akşamları hemşehrilerinin evlerine konuk oluyor. Gündüz mesaisinde esnafı, okulları, sivil toplum kuruluşlarını, kanaat önderlerini, kıraathaneleri ziyaret eden Başkan Tütüncü, hafta sonraları da düğün, mevlit davetlerine katılarak, hemşehrilerinin acılarına ve sevinçlerine ortak oluyor. Tütüncü, çeşitli zamanlarda da toplu ulaşım araçlarında yolculuk yaparak, kent sakinleriyle bir araya geliyor.



Tütüncü tramvayda yolculuk yaptı



'Gönüllerde küçücük bir yer edinmekten daha büyük bir makam yok.' diyen Başkan Hakan Tütüncü, Fatih-Meydan hattı arasında çalışan tramvayda yolculuk yaptı. Dokuma durağından tramvaya binen Tütüncü, yolculuk boyunca vatandaşlarla sohbet etti ve şehirle ilgili isteklerini dinledi. Bir belediye başkanının tramvayda yolculuk yapmasından duydukları memnuniyeti dile getiren kent sakinleri, Tütüncü ile yaptıkları tramvay yolculuğunu fotoğraf karelerinde hatıralaştırdı.



Kapalı yol ve Kalekapısı esnafını ziyaret etti



Muratpaşa durağından tramvaydan binen Başkan Hakan Tütüncü, daha sonra kapalı yol olarak bilinen Şarampol Caddesi'nde ve Kalekapısı bölgesinde esnaf ziyaretinde bulundu. İlgiyle karşılanan Tütüncü, ellerini sıktığı esnafa, hal ve hatırını sordu ve bol kazançlar dileğinde bulundu. Caddede yürüyen vatandaşlarla sohbet eden ve onların fotoğraf çekilme isteğini kırmayan Tütüncü, gitarla sokakta müzik yapan bir genci de dinledi.



Hemşehrileriyle güzel bir akşamüstünü paylaştığını aktaran Tütüncü, "Her zaman, her yerde hemşerilerimizle hep birlikteyiz. Vakit buldukça da toplu ulaşım araçlarında yolculuk yapıyorum. Hemşehrilerimle güzel anılar biriktirdiğim bu yolculukların tadı bambaşka oluyor" açıklamasını yaptı. - ANTALYA

Kaynak: İHA