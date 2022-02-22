Başkan Turan'dan 'Kaleiçi Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması' açıklaması

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen İstanbul Kara Surları Topkapı Kaleiçi Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması'na ilişkin basın açıklaması düzenlendi. Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, yarışmanın 10 Mayıs 2022 tarihinde son bulacağını söyledi.

Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen İstanbul Kara Surları Topkapı Kaleiçi Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması'na ilişkin basın açıklaması düzenlendi. Topkapı Kaleiçi Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasında Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, yarışmanın 10 Mayıs 2022 tarihinde son bulacağını söyledi. Fatih'te Sultanahmet, Süleymaniye ve Zeyrek ile birlikte UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve Kara Surları Koruma Alanı'nda kalan Topkapı Kaleiçi Meydanı'nın tarihi ve kültürel değerini ortaya çıkarmak amacıyla düzenlenen yarışmada Fatih'e yeni bir meydan kazandırılması hedefleniyor.

"6 Haziran'da yarışmanın sonuçları açıklanacak"

Yarışmanın, 6 Haziran 2022 tarihinde sonuçlanacağını dile getiren Başkan Turan şöyle konuştu:

"Fatih İlçesi, dünyanın en önemli şehirleri arasında çok kültürlü ve katmanlı yapısıyla İstanbul'un kalbi niteliğindedir. Arkeolojik araştırmalar şehrin geçmişinin Neolitik çağa kadar indiğini göstermektedir. Asırlar boyunca kadim uygarlıklara ve büyük imparatorluklara ev sahipliği yapan, 'şehirlerin ecesi' ve 'sultanlar şehri' gibi tasvirlerle yüceltilen İstanbul'un özünü Fatih ilçesi teşkil etmektedir. Tarihte çok büyük misyon üstlenmiş imparatorlukların başkentinden günümüze pek çok kültürel miras ögesi ulaşmıştır. Bu miras ile her dinden yapının bir arada bulunduğu ender bir yerleşim haline gelen Fatih, tarihi ve kültürel önemini günümüzde de korumaktadır. İmparator I. Konstantin'in Roma'nın yeni başkenti ilan ederek mamur ettiği İstanbul, Sultan II. Mehmed'in fethiyle birlikte altın çağına ilk adımını atmıştır. Böylece Hristiyan mabetlerinin yanına Müslüman yapıları eklenmeye başlanmış ve zamanla 'yedi tepeli' şehrin o muhteşem silueti ortaya çıkmıştır. Bu kadim şehrin kültürel mirası korunurken; canlılığını sürdürebilmesi, gelişerek yaşamaya devam etmesi büyük önem taşımaktadır. Bu öneme binaen şehrin kültürel mirasını korumak ve görünür kılmak için Fatihimize yeni kamusal mekanlar kazandırma ve bu mekanları katılımcı bir yaklaşımla tasarlama gayretindeyiz. Bu yaklaşımla İstanbul Kara Surları çevresindeki çarpık kentsel dokunun ortadan kaldırılması ve bu alanın açık ve yeşil alan olarak kente kazandırılması amacıyla Kara Surları Millet Bahçesi projemiz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ iş birliği ile yaklaşık iki yıldır yoğun olarak kamulaştırma çalışmaları yürütmekteyiz. Yarışmaya konu alan, Kara Surları gibi tarihi güzelliklerimizin ortaya çıkarıldığı, bölgenin güvenli hale getirildiği ve kentin donatı ihtiyacının karşılandığı Kara Surları Millet Bahçesi projemizin Topkapı Meydan'ı projesi başlangıç noktası olacaktır. Yarışma alanı, İstanbul Kara Surları çevresi için ortaya koyduğumuz bütüncül bakış açısının bir parçasıdır. Fatih'te Sultanahmet, Süleymaniye ve Zeyrek ile birlikte UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve 'Kara Surları Koruma Alanı'nda kalan Topkapı Kaleiçi Meydanının tarihi ve kültürel değerini ortaya çıkarmak amacıyla düzenlediğimiz bu yarışma ile Fatihimiz yeni bir meydan kazanmış olacaktır. Bu proje 10 Ocak 2022 tarihi itibariyle başladı. 10 Mayıs 2022 tarihine kadar birçok şehir plancısı mimar arkadaşlarımız bu yarışmaya fikirleri ve projeleriyle katılacaktır. İnanıyorum ki, 'İstanbul Kara Surları Topkapı Kaleiçi Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması' sonucunda bölgeye yakışan, hem Fatihlilerin hem de Fatih'e dışarıdan gelen ziyaretçilerin beğenisine mazhar olacak bir proje ortaya çıkacaktır. 10 Mayıs'ta son proje teslimi yapılacak. İnşallah 6 Haziran tarihinde yarışmanın sonuçları açıklanacaktır. Bütün katılımcıları şimdiden tebrik ediyor, yarışmanın ilçemiz adına doğuracağı güzel sonuçları merakla bekliyorum." - İSTANBUL