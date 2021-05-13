Başkan Tuncer Kaplan, otobüs ile şehir turu yaparak halkın Ramazan Bayramını kutladı
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Başkan Tuncer Kaplan, otobüs ile şehir turu yaparak halkın Ramazan Bayramını kutladı

Başkan Tuncer Kaplan, otobüs ile şehir turu yaparak halkın Ramazan Bayramını kutladı
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, otobüsle şehit turu yaparak, kısıtlama nedeniyle sokağa çıkamayan vatandaşların bayramını kutladı.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, otobüsle şehit turu yaparak, kısıtlama nedeniyle sokağa çıkamayan vatandaşların bayramını kutladı.

Kaplan, belediye başkan yardımcısı AKP ilçe Başkanı Mehmet Gökgöz ile ilçenin bir çok mahallesine ziyarette bulunarak, ses düzeneği bulunan otobüs ile halkın bayramını kutladı. Vatandaşlar da el sallayıp, Kaplan'a karşılık verdi.

Kaplan, engelli genç Mehmet Ünlü'yü de evinde ziyaret etti. Ünlü, Kaplan'a teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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