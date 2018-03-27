Başkan Tuna: "Toroslar, Kültür ve Sanatın Merkezi Oldu"

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, göreve geldikleri 14 yılda hayata geçirdikleri yatırımlarla Toroslar'ı kültür ve sanatın merkezi yaptıklarını söyledi.

Mersin'e kazandırdıkları Cumhuriyet Meydanı, çok amaçlı kültür merkezi ve amfi tiyatronun, tiyatro gösterilerine, konserlere, ulusal ve uluslararası sanatçıların sergi ve panelleri ile konferanslara ev sahipliği yaptığını belirten Başkan Tuna, etkinliklere vatandaşlarının ilgisinin yoğun olduğuna dikkat çekti. Toroslar Belediyesi olarak her zaman sanata, sanatçıya ve kültürel değerlere sahip çıktıklarını ve bunun en güzel örneğini de tiyatro ve halk oyunları topluluğunu kurarak gösterdiklerini vurgulayan Tuna, bu vesileyle tiyatroya gönül vermiş değerli sanatçıların, yazarların ve tiyatro çalışanlarının 'Dünya Tiyatrolar Günü'nü' kutladı. Kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında birçok tiyatro oyununu halkla buluşturmanın mutluluğu içerisinde olduklarını kaydeden Tuna, Dünya Tiyatrolar Günü kapsamında Toroslar Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun Çılgın Köy 'Komşu Köyün Delisi' adlı yeni bir oyunu sahneye koyacağını söyledi. Üstün Dökmenin yazdığı ve Toroslar Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Hasan Topuz'un yönettiği oyunun, 31 Mart Cumartesi Günü saat 19.00'da Yunus Emre Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacağını belirten Tuna, tiyatro oyununu izlemeye tüm vatandaşları davet etti. Tiyatronun çok yönlü ve öğretici olmasının yanı sıra gönüller arasında bağ kurarak, toplum kültürünün gelişmesinde önemli bir rol oynadığını belirten Tuna, "Toroslar Belediyesi olarak bundan sonraki süreçte de şehir tiyatromuz ile hemşerilerimize ve çocuklarımıza tiyatroyu sevdirmeye ve ücretsiz açtığımız kurslarda geleceğin tiyatro sanatçılarını yetiştirmeye devam edeceğiz" dedi. - MERSİN