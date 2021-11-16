Başkan Tosun, Antalya Şehircilik ve Teknoloji Fuarına Katıldı

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Birol Ekici, Akdeniz Belediyeler Birliği ve belediye başkanlarının katılımlarıyla gerçekleşen fuar açılışına Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun'da katıldı.Yerel Yönetimler Sempozyumunun açılış töreninde de protokolde yer alan Başkan Tosun, fuar boyunca sempozyum, toplantı vegörüşmelerde bulundu. Fuarda şehircilik ve belediye hizmetleri ile ilgili stantlara ziyarette bulunan

Başkan Tosun, "Turizm şeri olma yolunda ilerleyen bir belediye olarak bu tür fuar organizasyonlarını önemsiyoruz. İnşallah bundan sonraki fuarlarımızda yine Kula Belediyesi olarak yer alacağız" dedi.

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, stant ziyaretinin ardından Fuar alanında gerçekleşen sempozyumda diğer Belediye Başkanlarıyla da temaslarda bulunarak istişarelerde bulundu.

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