Başkan Toprak Çalışmaları Yerinde İnceledi

Adıyaman'ın Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, Esentepe Mahallesinde devam eden kilitli parke çalışmalarını yerinde inceledi.

Çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi alan Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, her sene hizmet kalitesini daha da arttırdıklarını vurguladı.

Toprak, "2018 yılı hizmet planlaması kapsamında yer alan yol ve kaldırım çalışmalarına başladık. Gayemiz Kahta'nın tüm cadde ve sokaklarını güzelleştirerek vatandaşlarımızın hizmetine sunmaktır. 2014 yılından bugüne kadar Kahta ilçemizi modern bir şehir haline getirebilmek için gece gündüz demeden çalıştık. Vatandaşlarımız hizmet yolunda asla yorulmayacağız. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor" diye konuştu. - ADIYAMAN