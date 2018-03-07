Başkan Toprak Başarılı Sporcular Ödüllendirdi

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, tarafından Türkiye Salon Atletizm Şampiyonasında dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, Türkiye Salon Atletizm Şampiyonasında dereceye giren 7 öğrenciyi ve okul idarecilerini makamında kabul ederek, kendilerine birer tane çeyrek altın hediye etti. Kendi maaşından öğrencilere 500 TL'de destek vereceğini belirten Başkan Toprak, "Spora ve sporcuya her zaman destek veriyoruz. İlçemiz genç nüfus açısından önemli bir potansiyele sahip. Gerek eğitim ve öğretim anlamında gerekse spor faaliyetleri açısından yapılan tüm çalışmalara imkanlarımız ölçüsünde destek veriyoruz, destek vermeye de devam edeceğiz. Gençlerimize spor alışkanlığı kazandırarak sağlıklı birer birey olmalarını arzu ediyoruz" dedi.

Kahta ilçesinde spor alanında devam eden yatırımlardan da bahseden Başkan Toprak, "İlçemizde 26 bin metrekare alanda inşa edilen ve içerisinde 2 bin 500 kişilik çok amaçlı salon, yarı olimpik havuz, antrenman salonları, güreş salonu, masa tenisi salonu, karate salonu, satranç odaları, bilardo salonu ve daha birçok sosyal aktivite yapılacak. Kahta Spor Kompleksi inşaatı hızla yükseliyor, tesisimiz tamamlandığında geleceğimizin teminatı gençlerimizin sosyal yaşantısına büyük katkılar sunacak" diye konuştu.

Okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak'a, verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti. - ADIYAMAN