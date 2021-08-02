Başkan Topaloğlu: "Projelerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz"
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Başkan Topaloğlu: "Projelerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz"

Başkan Topaloğlu: 'Projelerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, ilçedeki projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini söyledi.

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, ilçedeki projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini söyledi.

AK Parti 19 Mayıs İlçe Başkanlığı 86. Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı. AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, belediye meclis üyeleri, mahalle başkanları ve partililerin katıldığı toplantıda açılış konuşmasında ilçede devam eden projeler hakkında açıklamalarda bulunan 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, "Spor Toto başkanlığımız ile yaptığımız sözleşme ile ilçemizde 2 adet halı saha yapılması için ihalemizi gerçekleştirdik. Yöresel Ürünler Pazarı projemizde yüklenici firma çalışmalara devam ediyor 1 ay içerisinde tamamlanmasını bekliyoruz. Çocuk Trafik Eğitim Pisti projemizin ödeneğini sağladık. 30 seviyesinde bekleyen kültür merkezimiz için kalan kısmının tamamlanabilmesi için çalışmalarımızı tamamladık. Örnek sokak uygulamalarınız için 2021 programımızı hazırladık. Bu projelerimiz için ağustos ayı içerisinde ihalelere çıkıyoruz. Dere Kenarı Peyzaj Projemizin ise yazışmaları devam ediyor. Yıl sonuna kadar ihaleyi gerçekleştirip çalışmalara başlamak istiyoruz" dedi.

Orhan Kırcalı ve 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu beraberindeki heyet ile birlikte Dereköy Mahallesi'nde Karadeniz Rapana Avcıları Derneği ve Dereköy Su Ürünleri Kooperatifi ile 19 Mayıs Kültür ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti. - SAMSUN

Başkan Topaloğlu: 'Projelerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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