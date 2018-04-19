Başkan Toltar'ın Esnaf Ziyaretleri Sürüyor

Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, ilçede bulunan esnafları ziyaret etmeye devam ediyor.

Ziyaret sırasında esnaflarla sohbet eden Başkan Toltar, Dilovası Belediyesi'nin yaptığı çalışmalar ve projelerle ilgili vatandaşlara bilgi verdi. Esnaf ziyareti sırasında karşılaştığı vatandaşların da elini sıkarak merhabalaşan Başkan Toltar, onlarında sorunlarını ve isteklerini dinlemeyi ihmal etmedi. Fırsat buldukça esnaf ziyareti gerçekleştirdiklerini, bu ziyaretler yoluyla esnafların sorunlarını ve isteklerini daha yakından dinleme imkanı yakaladığını belirten Başkan Toltar, "Esnafımız Dilovası'nın göz bebeğidir. Esnafın büyüyüp gelişmesi ekonomik sıkıntılarından arınması, yaptığı işi severek ve isteyerek yapması, Dilovası'nın büyüyüp gelişmesi ve sıkıntılarını çözmesi anlamına gelir. Küçük ve orta ölçekli esnaf Dilovası'nda önemli bir istihdam alanı oluşturmaktadır. Buda yaşadığımız kentin ekonomisine ciddi katkı demektir. İlçemizin gelişmesinde esnafımızın çok büyük rolü vardır" dedi.

Başkan Toltar'ın ziyaretinin kendilerini mutlu ettiğini belirten Dilovası esnafı Başkan Toltar'a istek ve sorunlarını iletti. - KOCAELİ