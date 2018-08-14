Başkan Toltar'dan Piknikçilere Ziyaret

Yoğun programına rağmen vatandaşlarla bir araya gelmeyi sürdüren Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, park ve mesire alanlarında piknik yapan vatandaşları ziyaret etti.

Yeşilin eşsiz doğal güzellikleri ve denizin Osmangazi Köprüsü ile bezendiği Tavşancıl Sahili, çevre il ve ilçelerden gelen piknikçilerin vazgeçilmez adresi oluyor. Mesire alanları arasında tercih edilen Tavşancıl Sahili ile Yeşil Vadi mesire alanlarına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, piknik yapan vatandaşları ziyaret ederek, bol bol sohbet etti.

Pazar günü vaktinin büyük bir bölümünü Tavşancıl Sahili'nde vatandaşlarla geçiren Başkan Toltar, mesire alanında piknik yapan insanların keyfine ortak oldu. Sofralarına davet ettikleri Başkan Toltar ile sohbet eden vatandaşlar, memnuniyetlerini dile getirdiler. Ziyareti sırasında konuşan Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, "Dilovası halkının keyifli vakit geçirmesini hedefliyoruz. Halkımız için doğru hizmet vermeye çalışıyoruz. Aliler konforlu ve huzurlu ortamda vakit geçirmeleri bizleri mutlu ediyor" dedi. - KOCAELİ