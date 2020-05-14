Başkan Tollu: "Çiftçilerimizin her zaman hizmetindeyiz"
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Başkan Tollu: "Çiftçilerimizin her zaman hizmetindeyiz"

MERSİN (İHA) – Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, çiftçilere destek olmak amacıyla birçok projeyi hayata geçirdiklerini, zor günlerinde onların seslerini duyurmaya çalıştıklarını belirterek, "Özellikle kırsal bölgelerimizde tarım ile geçimini kazanan çiftçilerimizin her zaman...

Başkan Tollu:
14.05.2020 17:53 | Son Güncelleme: 14.05.2020 17:53

MERSİN (İHA) – Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, çiftçilere destek olmak amacıyla birçok projeyi hayata geçirdiklerini, zor günlerinde onların seslerini duyurmaya çalıştıklarını belirterek, "Özellikle kırsal bölgelerimizde tarım ile geçimini kazanan çiftçilerimizin her zaman hizmetindeyiz" dedi.

Başkan Tollu, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla bir açıklama yaptı. Açıklamasında, alın teri ve emek vurgusu yapan Tollu, "Ülkemiz, 7 iklimin yaşandığı ve buna bağlı olarak tarımsal üretimde çok çeşitliliğin bulunduğu ender ülkelerden biridir. Her bir şehrimizin kendine has bir tarımsal üretimi vardır. Erdemlimizde de tarım üretimi ilçemize ekonomik anlamda ciddi bir kazanç sağlamaktadır. Erdemli'de birçok tarım ürünü yetişmekte olup, ilk akla gelen de ülkemizin ihtiyacının yüzde 65'ini karşıladığı limondur. Tarımsal üretimin yoğun olduğu ülkemizde ve Erdemli ilçemizde geçimini çiftçilik ile sağlayan nüfus azımsanamaz" ifadelerini kullandı.

"Çiftçilerimizin her zaman hizmetindeyiz"

Çiftçilerin hemen her sene karşılaştıkları mevsimsel afetlerin vermiş olduğu yüklü zararlara da değinen Tollu, çiftçilerin çok zor şartlar altında üretime devam ettiklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Kırsal kesimlerde kış mevsimlerinde yaşanan don olaylarının ve dolu afetlerinin ürünlere verdiği zarar çok yüksek. Bazı bahçelerde ağaçlar da zarar görüyor ve bu bir sonraki yılın ürünlerinde verimi düşürüyor. Çiftçilerimiz talihlerine küsmeden, azim ve çalışkanlıkla her sene alın terlerini toprakla buluşturarak evinin geçimini sağlamaya gayret gösteriyor. Biz Erdemli Belediyesi olarak, özellikle kırsal bölgelerimizde tarım ile geçimini kazanan çiftçilerimizin her zaman hizmetindeyiz."

Korona virüs sürecinde tarım ürünlerinin ihracat yollarında gidilen uygulama değişiklikleri ile bazı tarım üreticilerinin ürünlerini piyasa ile buluşturmakta güçlük çektiğini belirten Tollu, "Maalesef salgın sürecinde ülke olarak alınan önlem faaliyetleri kapsamında bazı tarım ürünlerinin ihracat uygulamasında değişiklikler yapıldı. Bu da çiftçilerimizin yıl boyu beklenti içerisinde olduğu kazanç dönemine denk gelmesi ile büyük mağduriyetlere sebep oldu. Biz Erdemli Belediyesi olarak çiftçilerimizin, üreticilerimizin sesini duyurmak, yaşanılan mağduriyeti devletimizin yöneticilerine göstermek ve gerekli çalışmaların başlatılmasını sağlamak amacıyla birçok kez hem yerel medyada hem ulusal medyada, gazetelerde, canlı yayınlarda programlar düzenledik."

"Türkiye'de ilk olan projemizle çiftçilerimiz de kazanacak"

Çiftçiler için yeni bir projeyi hayata geçirdiklerini ve bu proje ile çiftçilerin de kazanacağını dile getiren Tollu, tarım üreticilerine web sitesi hediye edeceklerini anımsattı. Bu projeyle amaçlarının, üretici ve esnafı doğrudan son tüketiciye ulaştırmak olduğunu söyleyen Başkan Tollu, projenin başladığını ve başvurularını yapıp, eğitim videolarını izleyen herkesin web sitelerini teslim alacağını duyurdu. E-ticaretin, birçok nitelikli tarım ürünüyle halihazırda ulusal ve uluslararası tarım sektöründe tek söz sahibi olan Erdemli ilçesine katacağı değerlere dikkat çeken Tollu, son tüketiciyle direkt iletişim, ulusal ve uluslararası dijital pazarlarda var olma, yeni dünya düzeninin içerisinde Erdemli markalarının da en doğru şekilde yer alması gerektiğini kaydetti. - MERSİN

Kaynak: İHA

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