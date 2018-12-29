Başkan Tekintaş'ın Yeni Yıl Mesajı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tekintaş, mesajında, 2018 yılının Ordu ili açısından başarılı bir yıl olarak geçtiğini belirtti.

Yaşanabilir Ordu inşası için yürüttükleri çalışmalarda bir yılı daha geride bıraktıklarını aktaran Tekintaş, "2018 yılı Ordu için projelerle gelişerek atağa kalktığı bir yıl oldu. 2019 yılının ise birlik ve beraberlik içerisinde daha güzel hizmetlerde buluşarak ilimizde yatırımların taçlandığı bir yıl olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Yeni bir yıla girmenin heyecan ve mutluluğunu da halkla paylaştıklarını vurgulayan Tekintaş, acısıyla, tatlısıyla, mutluluğuyla, hüznüyle, başarılarıyla, başarısızlıklarıyla 365 günü geride bırakarak yeni bir yıla "merhaba" diyeceklerini dile getirdi.

Tekintaş, Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak hizmette kaliteyi öncelikli kılarak önemli projeleri hayata geçirdiklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"İlimiz, doğal güzelliği bozmadan hayata geçirilen özgün ve modern projelerle ivme kazanmayı sürdürüyor. Vatandaşlarımızın büyük beğenisini kazanan yatırımlarımız sayesinde şehrin fiziki yapısını güçlendirirken insanımızın toplumsal yönünü yararlı projelerle destekliyor ve geleceğe vizyonlu bir Ordu bırakmaya gayret ediyoruz.

2018 yılında uygulanan değişim ve dönüşüm projeleriyle marka bir kent olma yolunda önemli ilerlemeler kaydeden ilimizde güzelliklerin artacağı yeni bir yıla giriyoruz. Bu vesileyle 2019 yılının başta ülkemiz olmak üzere tüm insanlık için barış, huzur ve refah içinde geçmesini temenni ediyor, kıymetli hemşehrilerime sağlık ve esenlik dolu bir yıl diliyorum."

Kaynak: AA