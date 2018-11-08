Başkan Tekintaş, Gölköy'ü Ziyaret Etti

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Gölköy ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçede incelemelerde bulunan Tekintaş, ziyaretlere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Tekintaş, 2019-2024 yılları arasında hayata geçirilecek yatırımlarla birlikte Gölköy ilçesini daha üst seviyeye taşıyacaklarını ifade etti.

Gölköy'ün, bölgede merkez bir noktada yer alan bir ilçe olduğunu aktaran Tekintaş, "Dolayısıyla bizim için önemli olan buradan Fatsa'ya yapacağımız bağlantı yoluyla vatandaşlarımızı konfora kavuşturmaktır. Yapılan hizmetlerin huzuruyla bu güzel ilçede çalışmalarımızı hızlı bir şekilde sürdüreceğiz. Halkımızla gönül bağı kurarak, çalışmalarımızı onlarla birlikte devam ettireceğiz. Hedefimiz, geleceğimizi birlikte inşa etmek." değerlendirmesinde bulundu.

Gölköy Belediye Başkanı Ali Kemal Mert ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyaretler sayesinde problemleri yerinde görme, muhataplarıyla görüşerek karşılıklı istişare etme fırsatı yakaladıklarını vurgulayan Mert, "İnşallah Başkanımızın çıkmış olduğu bu kutlu yolda şahsı, biz ve partimiz olmak üzere gelecek seçimde daha fazla oy oranıyla başarılı oluruz." ifadesini kullandı.