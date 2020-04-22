Başkan Tekin evlere maske dağıttı
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Recep Zafer Tekin, Kırıkkale, Bahşılı, Yaşam

Başkan Tekin evlere maske dağıttı

Kırıkkale'nin Bahşılı İlçe Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kapı kapı gezerek vatandaşlara maske dağıttı.

22.04.2020 12:31 | Son Güncelleme: 22.04.2020 12:31
Başkan Tekin evlere maske dağıttı

Kırıkkale'nin Bahşılı İlçe Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kapı kapı gezerek vatandaşlara maske dağıttı.

Bahşılı'da korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda ilçede 5 bin adet ücretsiz koruyucu maske dağıtıldı. Başkan Tekin konuyla ilgili yaptığı açıklamada ilçede vatandaşların evlerine gidilerek 5 bin maskenin ücretsiz dağıtıldığını söyledi. Evde olmayan vatandaşlara ise maskelerin el değmeyecek şekilde kapı kollarına bırakıldığını dile getiren Tekin, "Vatandaşlarımız yeter ki evde kalsınlar. Her türlü ihtiyaçları karşılanmaktadır. Ayrıca tıbbi atık kutularını getirdik ve belirli noktalara yerleştirdik. Dağıttığımız maskelerin sokaklara ve normal çöp konteynerlerine atılmaması gerekir. Onları turuncu şekilde yeni aldığımız kutulara atmalarını rica ediyoruz" dedi.

Tekin, ilçe genelinde yapılan dezenfekte çalışmalarının ve diğer alınan tedbirlerin de uygulanmaya devam ettiğini kaydetti. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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