Başkan Tekin'e eski başkanlardan ziyaret
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Başkan Tekin'e eski başkanlardan ziyaret

Başkan Tekin'e eski başkanlardan ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde daha önceki dönemlerde belediye başkanlığı yapan Hikmet Öztürk ve Kadir Mete Belediye Başkanı Zekiye Tekin'i makamında ziyaret etti.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde daha önceki dönemlerde belediye başkanlığı yapan Hikmet Öztürk ve Kadir Mete Belediye Başkanı Zekiye Tekin'i makamında ziyaret etti.

1989-1994-2004 -2009 yılları arasında ilçede belediye başkanlığı yürüten Hikmet Öztürk ile 1994-2004 yılları arasında ilçede belediye başkanlığı görevinin yürüten şuan Yeni Mahalle Muhtarı Kadir Mete, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'i makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Tekin, "Belediye Başkanlığı sürecinde ilçemize güzel hizmetleri olan Hikmet Öztürk ve Kadir Mete başkanımızla istişarelerde bulunduk. İki tecrübeli başkanıma destekleri için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi beraberliğimizi bozmasın" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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