Başkan Tekin Çukurca'da

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Hakkari İl Başkanı Metin Tekin, Çukurca ilçesinde bazı ziyaretlerde bulundu.



Göreve geldiği günden beri koltuğunda oturmayan AK Parti İl Başkanı Metin Tekin, yönetim kurulu üyeleriyle ziyaretlerine devam ediyor. Başkan Tekin, Çukurca ilçesinde geçtiğimiz yıl kalp krizi sonucu vefat eden Av. M. Fatih Turan anısına okutulan mevlit programına katıldı. Çukurca ilçesindeki esnafları da ziyaret ederek sorun ve sıkıntılarını dinleyen Başkan Tekin ve beraberindekiler, daha sonra AK Parti İlçe Başkanlığına geçerek partililerle bir araya geldi. - HAKKARİ