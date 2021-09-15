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Başkan Tavlı, "Sporun her alanında desteklerimiz sürmeye devam edecek"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Başkan Tavlı,

Ordu'nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, ilçeyi sporun birçok dalında temsil eden ve madalya kazanan sporculara teşekkür belgesi takdim etti.

Ordu'nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, ilçeyi sporun birçok dalında temsil eden ve madalya kazanan sporculara teşekkür belgesi takdim etti.

Başkan Tavlı, temmuz ve ağustos aylarında Türkiye genelinde halter, kick boks, wushu, judo, okçuluk ve boks gibi spor branşlarında madalya kazanan sporcu ve antrenörleri ile Ünye Belediyesi'nde konuk etti. Spora her zaman destek olacaklarına dikkat çeken Başkan Tavlı, sporculara teşekkür belgesi de takdim etti.

Ünye'de, spor alanında çok yetenekli gençler olduğunu ve bunun desteklenmesi gerektiğine inandığını söyleyen Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, "Sizleri ve yine bu gençlerimizi yetiştiren ailelerimizi tebrik ediyor ve başarılarınızın devamını diliyorum. 1 buçuk yılı aşkın bir süredir maalesef koronavirüs pandemisi nedeni ile çocuklarımız ve gençlerimiz spor dahil birçok etkinlikten uzak kaldılar. Temmuz ayı itibariyle sportif organizasyonlar yeniden düzenlenmeye başladı. Bununla birlikte çocuklarımızın da başarılarına şahit olmak bizleri ziyadesi ile mutlu kıldığını ifade etmek istiyorum. Sizlerin bu başarılarını görmek bizlere gurur vermektedir. İlçemizde kıymetli hocalarımızın sizlere verdiği destek ve eğitimlerle ilçemizi gururlandıracak başarılar elde ettiniz. Salon sporu olsun, saha sporu olsun sporun her alanında yerel yönetimler olarak her türlü desteği veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz. Çünkü gençler bizlerin geleceğidir. Onların en iyi şekilde yetişmesi için ne gerekiyorsa bu nedenle yapmayı bir görev olarak görüyoruz" dedi.

Temmuz ve ağustos aylarında Türkiye'nin birçok ilinde gerçekleştirilen şampiyonalarda Ayfer Arslan, Duygu Nisa Kurt, Furkan Kerem Kuru, Gülnihal Çarkacı, Hale Pınar Veyisoğlu, Melike Hitaloğlu, Metehan Köse, Muhammet Arslan, Seda Kargaoğlu, Yusuf Dursunoğlu ve Zeynep Elif Akkaya madalya almaya hak kazanmıştı. - ORDU

Başkan Tavlı, Sporun her alanında desteklerimiz sürmeye devam edecek

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