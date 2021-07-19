BAŞKAN TAVLI; KURBAN PAZARLIĞI YAPTI, VATANDAŞLARIN BAYRAMINI KUTLADI

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Kurban Bayramı arefesinde son gün yoğunluğunun yaşandığı Belediye Hayvan Pazarını ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Kurban Bayramı arefesinde son gün yoğunluğunun yaşandığı Belediye Hayvan Pazarını ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Tavlı, gezi sırasında karşılaştığı pazarlığa da eşlik ederek satıcının ve alıcının anlaşmasını sağladı.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Kurban Bayramı arefesinde Belediye Hayvan Pazarını ziyaret etti.

Beraberinde AK Parti Ünye İlçe Başkanı Kenan Selim Argan, Gençlik Kolları Başkanı Abdulkadir Demir, Belediye Meclis Üyeleri Rıfat Köylü ve Ercan Yıldırım ile birlikte pazar yerini ziyaret eden Başkan Tavlı, vatandaşların bayramlarını da kutladı.

Başkan Tavlı'nın ziyaretinde zaman zaman ilginç anlar da yaşandı. Bir kurbanlık alışverişine denk gelen Tavlı, alıcı ve satıcı arasında ki pazarlığı yaptı. Sıkı pazarlık sonucu 13 bin liraya anlaşma sağlayan Başkan Tavlı, alıcı ve satıcıya hayırlı olmasını diledi.

-Vatandaşlardan Başkan Tavlı'ya Teşekkür-

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'ya hayvan pazarını ziyaretinde vatandaşlardan teşekkür geldi. Pazarda yeni yapılan düzenlemelerden oldukça memnun olduklarını ifade eden vatandaşlar, Başkan Tavlı'ya pazaryerini sık sık ziyaretinden dolayı da ayrıca teşekkür ettiler.

Başkan Tavlı, ziyaretinde ayrıca, hayvan pazarında vatandaşların çay içebilecekleri, rahatlıkla namazlarını kılabilecekleri ve dinlenebilecekleri yeni bir kapalı alan yapacaklarının müjdesini de verdi.

Kaynak: Habermetre