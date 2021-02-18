CHP'li belediye başkanı, AK Partili ismin izinden gidiyor! O da öğrenciler için makam aracını satışa çıkardı

"Biz yapalım örnek olsun" diyerek tüm belediye başkanlarına çağrıda bulunan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, dikkat çeken bir habere imza attı.

"ÇOCUKLARIMIZA BURS SAĞLAYALIM"

Makam aracını satışa çıkardığını duyuran Taşdelen, "Aracın değerlemesi yapıldı. İşlemleri tamamlandı ve ihaleye çıkıldı. İhale ilanımız gazetelerde yayımlandı. Ülke ekonomisi bu haldeyken lüks makam araçlarına binmeyelim. Gelin o araçları satalım. Parasıyla ihtiyaç sahibi çocuklarımıza tablet alalım, burs sağlayalım ve sosyal yardıma harcayalım" ifadelerini kullandı.

450 BİN TL DEĞER BİÇİLDİ

9 Mart'ta saat 14.10'da Çankaya Belediyesi Encümen Salonu'nda yapılacak ihalede Alper Taşdelen'in satışa çıkardığı Audi marka makam aracı için 450 bin TL muhammen bedel biçildiği belirtildi.

DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANI'NI ANIMSATTI

Taşdelen'in bu adımı, göreve gelir gelmez makam aracını satıp ilçedeki ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye malzemesi alıp dağıtan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'i hatırlattı. Şayir geçtiğimiz günlerde de ilçede ikamet eden 8 bin ortaokul, lise ve üniversite öğrencisine tablet dağıtacaklarını duyurmuştu.