CHP'li belediye başkanı, AK Partili ismin izinden gidiyor! O da öğrenciler için makam aracını satışa çıkardı
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CHP'li belediye başkanı, AK Partili ismin izinden gidiyor! O da öğrenciler için makam aracını satışa çıkardı

18.02.2021 12:21 | Son Güncelleme: 18.02.2021 13:08
CHP'li belediye başkanı, AK Partili ismin izinden gidiyor! O da öğrenciler için makam aracını satışa çıkardı

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Lüks araçlara binmeyelim. Satıp parasıyla ihtiyaç sahibi çocuklarımıza burs sağlayalım" diyerek makam aracını satışa çıkardığını duyurdu. CHP'li Taşdelen'in bu adımı AK Partili Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'in göreve gelince makam aracını satıp öğrencilere kırtasiye malzemeleri almasını anımsattı.

"Biz yapalım örnek olsun" diyerek tüm belediye başkanlarına çağrıda bulunan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, dikkat çeken bir habere imza attı.

"ÇOCUKLARIMIZA BURS SAĞLAYALIM"

Makam aracını satışa çıkardığını duyuran Taşdelen, "Aracın değerlemesi yapıldı. İşlemleri tamamlandı ve ihaleye çıkıldı. İhale ilanımız gazetelerde yayımlandı. Ülke ekonomisi bu haldeyken lüks makam araçlarına binmeyelim. Gelin o araçları satalım. Parasıyla ihtiyaç sahibi çocuklarımıza tablet alalım, burs sağlayalım ve sosyal yardıma harcayalım" ifadelerini kullandı.

Makam aracını satışa çıkaran belediye başkanı: Gelin o parayla çocuklarımıza burs sağlayalım

450 BİN TL DEĞER BİÇİLDİ

9 Mart'ta saat 14.10'da Çankaya Belediyesi Encümen Salonu'nda yapılacak ihalede Alper Taşdelen'in satışa çıkardığı Audi marka makam aracı için 450 bin TL muhammen bedel biçildiği belirtildi.

DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANI'NI ANIMSATTI

Taşdelen'in bu adımı, göreve gelir gelmez makam aracını satıp ilçedeki ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye malzemesi alıp dağıtan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'i hatırlattı. Şayir geçtiğimiz günlerde de ilçede ikamet eden 8 bin ortaokul, lise ve üniversite öğrencisine tablet dağıtacaklarını duyurmuştu.

Haber Yorumları (1)
VATANSEVER: BİZE BÖYLE ADAMLAR LAZIM İŞTE EN BÜYÜK SIKINTIMIZ BU
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