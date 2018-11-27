Başkan Taşçı: "Hedefimiz, Atakum'u Türkiye'nin En Yaşanılabilir Kenti Yapmak"

Atakum Belediyesi olarak hayata geçirdikleri çalışmalarla gönüllere dokunduklarını belirten Başkan İshak Taşçı, "Karadeniz'de birinciyiz. Hedefimiz, Atakum'u Türkiye'nin en yaşanılabilir kenti yapmak" dedi.

Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, 4,5 yılda yediden yetmişe, vatandaşların her kesimiyle sağladıkları birlik ve beraberliğin, önümüzdeki dönem de devam edeceğini ifade etti. Atakum'u ortak akılla yönetmeye devam edeceklerini kaydeden Başkan Taşçı, "Atakum, Karadeniz'in parlayan yıldızı. İlçemizi Türkiye'nin en yaşanılabilir kenti yapmak gibi büyük bir hedefimiz var" ifadelerini kullandı.

Atakum'un gelişimine yön verdik

Atakum Belediyesi olarak geride bıraktıkları 4,5 yıllık görev süreci boyunca her kesimden vatandaşa hitap eden 87 projeyi Atakumlularla buluşturduklarını ifade eden Başkan Taşçı, "İlçemizde hayata geçirdiğimiz eğitim, sağlık, turizm, spor, ekonomi, istihdam ve sosyal sorumluluk projeleriyle, her kesimden vatandaşın ihtiyaçlarına cevap verecek 87 projeyi ilçemizle buluşturduk. Hemşehrilerimizle sağladığımız birlik ve beraberlik örnek oldu. Gerçekleştirdiğimiz mahalle buluşmaları, esnaf ziyaretleri ve halk günlerinde bir araya geldiğimiz hemşehrilerimizin fikir, talep ve önerileriyle şekillendirdiğimiz projelerle Atakum'un gelişimine yön verdik" diye konuştu.

Karadeniz'in birincisi olduk

Atakum'u hak ettiği hizmet ve kent anlayışıyla buluşturmak için çalıştıklarını kaydeden Başkan Taşçı, "Atakum'da 'ben yaptım, oldu' zihniyetine hiçbir zaman yer vermedik. Atakum'u ortak akılla yöneterek, vatandaşlarımızın memnuniyetini her zaman ön planda tuttuk. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla gönüllere dokunduk. Birleşmiş Milletler ölçülerine göre, Karadeniz'in en yüksek İnsani gelişmişlik düzeyine sahip birinci ilçesi olduk. Atakum'u Türkiye'nin en yaşanılabilir kenti yapmak gibi büyük bir hedefimiz var. Bu hedef doğrultusunda gece-gündüz demeden, mesai kavramı gözetmeden, 7 gün 24 saat 'Hayalimizdeki şehir Atakum için' çalışmalarımıza devam ediyoruz" şeklinde konuştu. - SAMSUN