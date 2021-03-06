Başkan Tarhan, eski rakibi Hocaoğlu ile birlikte yaşlıları ziyaret etti

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, MHP'li eski belediye başkanı ve 2014 yılı yerel seçimlerde Mezitli Belediyesi Başkan Adayı Adayı olan Nuri Hocaoğlu ile birlikte Kuyuluk bölgesinde bulunan yaşlı vatandaşlara moral ziyaretinde bulundu.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, MHP'li eski belediye başkanı ve 2014 yılı yerel seçimlerde Mezitli Belediyesi Başkan Adayı Adayı olan Nuri Hocaoğlu ile birlikte Kuyuluk bölgesinde bulunan yaşlı vatandaşlara moral ziyaretinde bulundu.

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Tarhan ve eski başkan Hocaoğlu, Kuyuluk Mahallesinde yaşlı vatandaşlarla bir araya geldi. İkilinin omuz omuza vererek gerçekleştirdiği ziyaret çevredekiler tarafından takdir topladı. Bazı vatandaşlar, "Tüm Türkiye'nin özlediği tablo budur. Bir taraftan MHP'li eski belediye başkanı diğer taraftan CHP'li mevcut belediye başkanı omuz omuza vermiş ve ilçemizde öncü olan vatandaşlarımızı ziyaret ediyorlar. Bu bizleri mutlu ediyor, gururlandırıyor" şeklinde konuştular.

Korona virüsü nedeniyle uygulanan kısıtlama tedbirleri kapsamında evinden çıkmayan vatandaşların moral ve desteğe ihtiyacı olduğuna vurgu yapan Başkan Tarhan ise "Hocaoğlu ile birlikte ileri yaşta sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşlarımızı ziyaret ederek moral vermek istedik, çünkü bu işin siyaseti olmaz. Söz konusu vatandaşlarımızın sağlığı ve morali" dedi.

Mezitli'de vatandaşları virüsün olumsuz etkisinden koruyabilmek adına her türlü tedbiri aldıklarını ifade eden Başkan Tarhan, "Tüm kentimizde vatandaşlarımızın huzuru ve sağlığını düşünerek çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Yoğun olarak kullanılan alanlarda temizlik ve dezenfektan uygulaması yapıyor, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardımlarda bulunuyoruz. Bu kötü günleri el ele vererek, en sorunsuz biçimde atlatacağımızdan kuşkum yok" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı