Başkan Tarhan: "Belediye olarak çok iyi durumdayız"
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Başkan Tarhan: "Belediye olarak çok iyi durumdayız"

MERSİN (İHA) – Mezitli Belediye Meclisi, korona virüs salgını çerçevesinde alınan önlemler nedeniyle uzun bir aranın ardından ilk kez toplandı.

Başkan Tarhan:
07.07.2020 10:06 | Son Güncelleme: 07.07.2020 10:10

MERSİN (İHA) – Mezitli Belediye Meclisi, korona virüs salgını çerçevesinde alınan önlemler nedeniyle uzun bir aranın ardından ilk kez toplandı. Tüm gündem maddelerinin oy birliğiyle kabul edildiği toplantıda, "Belediye olarak çok iyi durumdayız" diyen Belediye Başkanı Neşet Tarhan, bunu meclis üyeleri ve belediye çalışanları ile birlikte başardıklarını söyledi.

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediye Meclisi Temmuz Ayı Olağan Toplantısı, Neşet Tarhan başkanlığında yapıldı. Meclis üyeleri dışında sınırlı katılıma izin verilen ve virüse karşı alınan tedbirler altında gerçekleştirilen toplantıda, yasal olarak nisan ayında yapılması gereken ancak korona virüs nedeniyle ertelenen encümen ve komisyonlara üye seçimi yapıldı. Tüm gündem maddelerinin oy birliğiyle kabul edildiği toplantıda Mezitli Meclisi, yasal olarak tatile çıkılması gereken ağustos ayında da çalışma kararı aldı.

Mezitli Belediyesi Enis-Necip Tüyeni Çocuk Gündüz Bakımevinin, bir hayırsever tarafından yaptırılması teklifinin kabul edildiği toplantıda, Soli Pompeiopolis Antik Kenti 1. derece arkeolojik sit alanı içerisinde yer alan, mülkiyeti Mezitli Belediyesine ait taşınmazın Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne 10 yıl süreyle tahsis edilmesi de karara bağlandı.

"Belediye olarak çok iyi durumdayız"

Toplantıda konuşan Başkan Tarhan, korona virüsle birlikte tüm dünyanın zor bir dönemden geçmeye devam ettiğinin altını çizerek, "Belediye olarak çok iyi durumdayız ve sizlerin desteği oldukça daha da iyi konuma geleceğiz. Elbette bu işler başkanın tek başına yapacağı şeyler değildir. Belediye meclis üyelerimizle, belediye çalışanlarımızla birlikte başarıyoruz. Verdiğiniz destekler dolayısıyla hepinize teşekkür ederim. Tabii korona virüs nedeniyle ülke ekonomisi sizi de çok kötü şekilde etkiledi. Bu durumdan parti ayrımı yapmaksızın bütün belediyeler hangi partiden olursa olsun etkilendiler. Ancak hepsi elinden geldiğince gereken çabayı gösterdiler. Halkımızı da sabırla bu virüs belasının üstesinden gelebilmek için tedbirli olmaya çağırıyorum" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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