Başkan Tanış en yaşlı anneleri unutmadı

Van'ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, ilçede 80 yaşını geçmiş anneleri evlerinde ziyaret ederek günlerini kutladı.

Van'ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, ilçede 80 yaşını geçmiş anneleri evlerinde ziyaret ederek günlerini kutladı.

Sosyal belediyecilik anlayışını hayatın her alanına yayan Başkan Tanış, bu yıl 9 Mayıs'ta kutlanan Anneler Günü'nde yaşı ilerlemiş anneleri unutmadı. Başkan Tanış, Yazı İşleri Müdürü Nizamettin Güngör ile birlikte Aşağıkaymaz, Akpınar, Cumhuriyet ve Parmakkapı mahallelerini ziyaret ederek buradaki en yaşlı annelerle bir araya geldi.

Anneliğin ve annelik içgüdüsünün doğanın en anlamlı duygusu olduğunu ifade eden Başkan Tanış, "Bu tarifsiz duygu için belirlenen Anneler Günü'nde yaşı azıcık ilerlemiş olan annelerimizi yalnız bırakmak istemedik. Biz, 'Cennet annelerin ayaklarının altındadır' inancıyla yaşayan bir medeniyetiz. Annelerimiz bir gün değil, hayatları boyunca umudun, şefkatin, merhametin ve sevginin simgesi oldular. Anneler Günü'nde evlatlarını kucaklayamamanın hüznünü yaşayan yüreği yaralı şehit annelerimiz başta olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum. Onların hayır duaları bizim için her şeyden üstündür" dedi.

Anneler de, Başkan Tanış'a ziyaretlerinden dolayı mutlu olduklarını belirtip teşekkür etti. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı