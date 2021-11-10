Başkan Tanır'ın sahiplendiği kedi, Kestel Belediyesinin neşesi oldu

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır'ın belediyenin barınağından sahiplendiği ve Yaren ismini verdiği kedi, Kestel Belediyesinin neşesi oldu. Tanır'ın sokak kedisini sahiplenmesi ise sosyal medyada büyük takdir topladı.

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, belediye ekipleri tarafından sokakta bulunan ve barınağa getirilen yavru kediyi sahiplendi. Yaren ismini verdiği kediyi makamına getiren Başkan Tanır, sosyal medya hesaplarında paylaştığı fotoğraflarla büyük beğeni topladı. Tanır, daha sonra Yaren ismini verdiği kediyi beslemek üzere evine götürdü.

Başkan Tanır, sosyal medya paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"Tanıştırayım 'Yaren', kendisi belediyemizin en yeni personeli sayılır. Yeni haftaya bu tatlılıkla başladık. Yaren gibi tatlı bir hafta geçirmeniz dileğiyle."

Öte yandan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, bir süre önce çalışmaların başladığı Kestel Hayvan Bakım ve Yaşam Merkezi projesiyle de hayvanseverlerin takdirini toplamıştı. - BURSA