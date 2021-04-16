Başkan Sunar, son iki yılın 'en'leri arasında
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Başkan Sunar, son iki yılın 'en'leri arasında

Başkan Sunar, son iki yılın 'en'leri arasında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yüzde 60,7 oyla Palandöken Belediye Başkanlığına seçilen Muhammet Sunar, görev süresinin iki yılında oyunu 4 puan artırarak, yüzde 64.7'e yükseltti.

Yüzde 60,7 oyla Palandöken Belediye Başkanlığına seçilen Muhammet Sunar, görev süresinin iki yılında oyunu 4 puan artırarak, yüzde 64.7'e yükseltti.

ORC Araştırma Eğitim ve Danışmanlık şirketi, Yerel Yönetimler performans araştırma sonuçlarını paylaştı. Son iki yılın en başarılı ilçe Belediye Başkanları üzerine yapılan araştırma sonuçlarına göre Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, bölge genelinde oyunu artıran belediye Başkanları arasında yer aldı. Başkan Sunar, oyunu 4 puan artırarak yüzde 64,7'lik oran ile son iki yılın en başarılı ilçe belediye başkanı olarak kayıtlara geçti.

Araştırma, 19 Mart-07 Nisan 2021 tarihleri arasında 30 Büyükşehirde, 25 bin seçmenin üzerindeki tüm ilçelerde toplam 27 bin 160 kişi ile Yüz yüze ve CATI yöntemiyle gerçekleştirildi. En başarılı belediye başkanları listesinde 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde almış olduğu oydan daha fazla başarı oranına sahip olan Büyükşehir ilçe belediye başkanları yer aldı. Yüzde 60,7 oyla Palandöken Belediye Başkanlığına seçilen Muhammet Sunar, oyunu 4 puan artırarak, yüzde 64.7'e yükseltti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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