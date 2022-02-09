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Başkan Sülük kazada yaralananları ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Başkan Sülük kazada yaralananları ziyaret etti

Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, Kubbe Dağı mevkiindeki kazada yaralananları hastanede ziyaret etti.

Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, Kubbe Dağı mevkiindeki kazada yaralananları hastanede ziyaret etti.

Edinilen bilgilere göre, Pütürge ilçesi Kubbe Dağı mevkiinde minibüs ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Yaşanan feci kazada yaralanan Ramazan Murat Türkmen, İbrahim Çetin, Mehmet Bayhan, Saliha Yardım Turgut Özal Tıp Merkezi'ne, Ömer Faruk Tanrıverdi, Rıdvan Tanrıverdi, Cengizhan Eren, Mehmet Ece, Cemal Kahriman ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayati tehlikeleri bulunmayan kazazedeleri hastanelerde ziyaret eden Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, geçmiş olsun dileklerini iletirken, kazayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğünü bildirildi. - MALATYA

Başkan Sülük kazada yaralananları ziyaret etti

Başkan Sülük kazada yaralananları ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Politika

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Toros Dağları, Mikail Sülük, Tıp Merkezi, Politika, Haber

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