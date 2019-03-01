Başkan Sözen, Beşkonak'ta Halkla Buluştu

Manavgat Belediye Başkanı ve CHP Millet İttifakı Manavgat Belediye Başkan Adayı Şükrü Sözen, Beşkonak bölgesi mahallelerinde yaptığı Halkla Buluşma gezilerini tamamladı.

Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Ballıbucak, Çaltepe, Yeşilbağ, Değimenözü, Gaziler, Kırkkavak ve Düzağaç, ikinci gün ise Altınkaya, Karabük, Çay, Burmahan ve Beşkonak Mahallelerini ziyaret etti. Başkan Şükrü Sözen'e gezilerinde CHP İlçe Başkanı Aliye Coşar, İYİ Parti İlçe Başkanı Hatice Avcı, CHP-Millet İttifakı Belediye Meclis üyesi adayları ve partililer eşlik etti.

Toplantılarda Başkan Şükrü Sözen, vatandaşların sorunlarını dinledi. Sorunların anında çözümü için ilgili birimlere talimatlar verdi. Başkan Sözen, "10 yıllık görevim süresince her zaman ayrımsız ve ayrıcalıksız olarak hizmet etmeye gayret ettik. Ancak konumu gereği buralara çok da fazla müdahalemiz olamayabiliyor. Milli Park olması nedeniyle halkımız evlerine çivi bile çakamıyor. İYİ Parti ve CHP'nin birlikte TBMM'ye önerge vermesi için girişimde bulunabiliriz. Bu konudaki girişimlerin takipçisi olacağız" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA