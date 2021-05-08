Başkan Sopacı'dan esnafa destek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Sopacı'dan esnafa destek

Başkan Sopacı'dan esnafa destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çankırı'nın Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, pandemi dolayısıyla kapalı olan işletmelere nakdi destekte bulunacaklarını açıkladı.

Çankırı'nın Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, pandemi dolayısıyla kapalı olan işletmelere nakdi destekte bulunacaklarını açıkladı.

Pandemi dolayısıyla uzun süredir kapalı olan esnafı da unutmayan Çerkeş Belediyesi, aldığı encümen kararı ile kıraathane ve kafe işletmecilerine 2 bin lira nakdi yardım yapıldı. Kıraathane esnafı Belediye Başkanı Hasan Sopacı'ya teşekkür etti.

Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, geçen yıl Covid-19 salgını nedeniyle iş yerlerini kapatmak zorunda kalan ilçedeki berber, internet kafe ve kıraathanelerin 1 aylık kira ödemelerini karşılayarak esnafın yanında olmuştu. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Faik Öztrak Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Müge Anlı Serdar Ortaç Burak Sergen
Spor Serdar Aziz Metin Oktay Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Başkan Sopacı'dan esnafa destek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.5.2021 13:53:52. #1.16#

title