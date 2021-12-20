Başkan Söğüt: "Esnafımızın refahını önemsiyoruz" - Haberler
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Başkan Söğüt: "Esnafımızın refahını önemsiyoruz"

Başkan Söğüt:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde esnafı ziyaret eden Başkan Şener Söğüt, "Esnafımızın refahını önemsiyoruz" dedi.

KÖRFEZ, KOCAELİ (İHA) - Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde esnafı ziyaret eden Başkan Şener Söğüt, "Esnafımızın refahını önemsiyoruz" dedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Bir iş yerinin açılışını yaptıktan sonra çevrede bulunan esnafa kolaylıklar dileyen Başkan Şener Söğüt'e, AK Parti Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna, Körfez Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yahya Öztürk de eşlik etti. Esnafla sohbet eden, hayırlı işler temennisinde bulunan Söğüt, esnaf ve sanatkarlığın önemli bir kültürel hazine olduğunu belirtti.

"Esnafımızın refahını ve huzurunu önemsiyoruz"

Körfez Belediyesi olarak her zaman esnafın yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini ifade eden Söğüt, "Esnafımızın işleri ne kadar iyiyse, üretime ve ilçe ekonomisine o kadar büyük katkı sağlar. Bizler de bu durumun bilincinde hareket ediyor, esnafımızın refahını ve huzurunu önemsiyoruz. Atacağımız her adım için de esnafımızla istişarelerde bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Pandemi sürecinin etkilerinin sadece Türkiye'de değil Dünya'da ekonomik sarsıntılara yol açtığını belirten Şener Söğüt, "Pandemi ile mücadelede belediyelere önemli işler düştü. Sözümüz vardı; gerekirse yatırım yapmayız ama vatandaşımız ve esnafımızın yanında oluruz diye. 1000 esnafımıza ayni yardımda bulunduk. Biliyoruz ki; esnafımız bu kentin kilit taşıdır ve olmazsa olmazıdır" dedi. - KOCAELİ

Başkan Söğüt: Esnafımızın refahını önemsiyoruz

Başkan Söğüt: Esnafımızın refahını önemsiyoruz

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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