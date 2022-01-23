Başkan Şerifoğulları depremde yakınlarını kaybeden ailelerle bir araya geldi

MALATYA (İHA) - Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen 6.8'lik depremde yakınlarını kaybeden ailelerle bir araya geldi.

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybederken, iki şehirde 25 binden fazla konut ise hasar gördü. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve eşi Arzu Şerifoğulları, depremin ikinci seneyi devriyesinde depremde yakınlarını kaybeden ailelere taziye ziyaretinde bulundu. Ziyaretler kapsamında Şerifoğluları çifti, ilk olarak depremde annesi Sakine Düşmez'i kaybeden Nazmiye Düşmez ve ailesini, daha sonra eşi Sevim Canbaz'ı kaybeden Hamza Canbaz'ı ve ailesini, son olarak da depremde yakınını kaybeden Serhat Arslan ve ailesini ziyaret etti. Başkan Şerifoğulları, başsağlığı dilediği ailelerle yakından ilgilendi.

Geçen süreç içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bütün devlet erkanının depremzedelerin ve ailelerinin yanında olduğunu belirten Başkan Şerifoğulları, Elazığ Belediyesi olarak depremde yaşamını yitirenleri ve onların emaneti olan ailelerini asla yalnız bırakmayacaklarını söyledi. - ELAZIĞ