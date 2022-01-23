Başkan Şerifoğulları depremde yakınlarını kaybeden ailelerle bir araya geldi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Şerifoğulları depremde yakınlarını kaybeden ailelerle bir araya geldi

Başkan Şerifoğulları depremde yakınlarını kaybeden ailelerle bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen 6.8'lik depremde yakınlarını kaybeden ailelerle bir araya geldi.

MALATYA (İHA) - Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen 6.8'lik depremde yakınlarını kaybeden ailelerle bir araya geldi.

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybederken, iki şehirde 25 binden fazla konut ise hasar gördü. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve eşi Arzu Şerifoğulları, depremin ikinci seneyi devriyesinde depremde yakınlarını kaybeden ailelere taziye ziyaretinde bulundu. Ziyaretler kapsamında Şerifoğluları çifti, ilk olarak depremde annesi Sakine Düşmez'i kaybeden Nazmiye Düşmez ve ailesini, daha sonra eşi Sevim Canbaz'ı kaybeden Hamza Canbaz'ı ve ailesini, son olarak da depremde yakınını kaybeden Serhat Arslan ve ailesini ziyaret etti. Başkan Şerifoğulları, başsağlığı dilediği ailelerle yakından ilgilendi.

Geçen süreç içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bütün devlet erkanının depremzedelerin ve ailelerinin yanında olduğunu belirten Başkan Şerifoğulları, Elazığ Belediyesi olarak depremde yaşamını yitirenleri ve onların emaneti olan ailelerini asla yalnız bırakmayacaklarını söyledi. - ELAZIĞ

Başkan Şerifoğulları depremde yakınlarını kaybeden ailelerle bir araya geldi

Başkan Şerifoğulları depremde yakınlarını kaybeden ailelerle bir araya geldi

Başkan Şerifoğulları depremde yakınlarını kaybeden ailelerle bir araya geldi

Başkan Şerifoğulları depremde yakınlarını kaybeden ailelerle bir araya geldi

Başkan Şerifoğulları depremde yakınlarını kaybeden ailelerle bir araya geldi

Başkan Şerifoğulları depremde yakınlarını kaybeden ailelerle bir araya geldi

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Şahin Şerifoğulları, Malatya, Elazığ, Ocak, Politika, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title