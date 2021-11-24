Başkan Selvitopu Öğretmenler Günü'nü kutladı

Lise ve üniversiteye hazırlanan öğrencilere ücretsiz eğitim olanağı sunan KARBEM'in bugüne ulaşmasında öğretmenlerin emeklerinin büyük olduğunu vurgulayan Başkan Selvitopu, "Hepinize döktüğünüz alınteri için teşekkür ediyorum. Eğitime desteklerimiz bundan sonra da devam edecek. Hedeflerimiz arasında KARBEM'i genişletmek var. Özellikle dar gelirli yurttaşlarımızın yoğun olarak yaşadıkları yerlerde yenilerini açmak istiyoruz" dedi.

KARBEM mezunlarının kazandıkları başarının gurur verici olduğunu hatırlatan Başkan Selvitopu, "Dünyayı algılamak, öğrenmek ancak eğitimle olur. Bu nedenle emekleriniz için tekrar teşekkür ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum. Umarım nice böyle özel günlerde buluşuruz" diye konuştu.

Başkan Selvitopu daha sonra KARBEM öğrencilerine, üzerinde isimlerinin yazılı olduğu 2022 ajandası armağan etti. Onlarla günün anısına toplu fotoğraf çekildi.

Ziyarette Meclis Üyesi Ahmet Şafak, Başkan Yardımcısı Y. Güven Güngörmüş, KARBEM Yöneticisi Umut Tekin de yer aldı.

Karabağlar Belediyesi'nin fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla kurduğu KARBEM'de halen 1000'i aşkın öğrenci ücretsiz eğitim alıyor.

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