Başkan Selvitopu çalışmaları denetledi

Çalışma yapılan yerleri denetleyen Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, ekiplere kolaylıklar diledi ve yönlendirmelerde bulundu.

Karabağlar Belediyesi'nin Fen İşleri Müdürlüğü'yle Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri hafta sonu mesaisi kapsamında Aşıklar Caddesi'nde yol açılması, Yıldız Kenter Kültür Merkezi'nin çevre düzenlemesi, Yeşilyurt Yadigar Parkı ve Fahrettin Altay Mahallesi Havek Parkı düzenlemeleri gibi çalışmalarına devam ettiler. Ayrıca Bahriye Üçok, Günaltay, Esenyalı, Yurtoğlu, Yüzbaşı Şerafettin, Esenlik, Tahsin Yazıcı, Ali Fuat Cebesoy mahallelerin de yol, asfaltlama ve kaldırım çalışmaları yapıldı. Yüklenici firma tarafından yürütülen Uzundere Meydanı ve Çevre Düzenleme Projesi de devam ediyor.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Aşıklar Caddesi, Yeşilyurt Yadigar Parkı, Yıldız Kenter Kültür Merkezi çevre düzenlemesi çalışmalarıyla Uzundere Meydan Projesi'ni yerinde denetledi. Yapılması gerekenler konusunda ekipleri uyaran Başkan Selvitopu, alınteri döken işçilere kolaylıklar diledi. Ayrıca bölgedeki vatandaşların talep ve önerilerini dinleyerek onlarla sohbet etti.

Karabağlar Belediyesi'nin özkaynaklarıyla araç parklarını güçlendirdiğini ve tüm gücüyle sahada olduğunu vurgulayan Başkan Selvitopu, "Çalışma arkadaşlarımız hafta sonları da yoğun mesai harcıyor. Hedefimiz Karabağlar'da yaşayan 500 insanımıza olanaklarımız ölçüsünde en iyi hizmeti vermek" dedi.

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