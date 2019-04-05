Başkan Sekmen Yoğun İlginin Gösterildiği Törende Mazbatasını Aldı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurumluların yoğun ilgi gösterdiği törende mazbatasını aldı. Erzurum Adliyesi içerisindeki İl Seçim Kurulu'nda düzenlenen mazbata törenine AK Parti Erzurum Milletvekilleri Prof. Dr. Recep Akdağ, Selami Altınok ve Zehra Taşkesenlioğlu, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, MHP İl ve İlçe teşkilatlarında görevli yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende Başkan Sekmen ile birlikte Palandöken Belediye Başkanı Av. Muhammet Sunar ve Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan da mazbatalarını aldı. AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Değerli başkanımıza ve seçilen diğer başkanlarımıza muvaffakiyetler diliyorum. ve inanıyoruz ki bir önceki dönemde olduğu gibi bu dönemde de çok başarılı olacaklar. Erzurum'u ve Türkiye'yi geleceğimiz açısından çok güzel günler bekliyor" dedi.

"KAZANAN ERZURUM OLDU"

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, "İkinci dönemimiz şehrimiz ve ülkemiz için hayırlı ve uğurlu olsun" dedi. Başkan Sekmen, sözlerini şöyle sürdürdü: "Mazbatamızı aldık. Şehrimize ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olsun. Erzurumlu hemşehrilerime, vatandaşlarımıza bize bu ulvi görevi yeniden tevdi ettikleri için teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Kazanan biz değil kazanan Erzurum oldu. Bugünden itibaren besmele çekerek ikinci dönemimize başlıyoruz. Rabbim çok güzel projeleri daha büyük yatırımları hayata geçirmemizi ve güzel hizmetlerimize yenilerini eklememizi nasip etsin. Allah utandırmasın. Hemşehrilerime teşekkürlerimi sunuyorum." - ERZURUM

Kaynak: İHA