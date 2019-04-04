- Başkan seçilen Tutaşı ve Demir mazbatalarını aldı

Tutaşı'nın adliyeye gelmesi, mazbata alması ve çıkışlarından detaylar

Tutaşı'nın belediyeye gelmesi ve detaylar

Demir ve Tutaşı'nın konuşması

Başkan seçilen Tutaşı ve Demir mazbatalarını aldı

-Mardin'in Artuklu İlçe Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı ile Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir mazbatalarını aldı

MARDİN (AA) – Artuklu İlçe Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı ile Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir mazbatalarını aldı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Artuklu belediye başkanı seçilen Tutaşı ve Yeşilli Belediye başkanı seçilen Demir, İl Seçim Kurulundan mazbatasını aldı.

Artuklu Belediyesine geçen belediye başkanları burada birbirlerini tebrik etti.

Tutaşı yaptığı açıklamada, Başkan Demir'in eski arkadaşı olduğunu söyledi.

Demir ise en iyi hizmeti sunmak için çaba göstereceğini işaret ederek, "Hedefimiz hizmettir. Adımız Mardin, soyadımız birlik ve beraberlik ve kardeşliktir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA