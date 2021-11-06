Başkan Seçer, 'Gökkuşağının Altında' Oyununun Provasını İzledi

Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun 7 Kasım Pazar günü Kongre ve Sergi Sarayı'nda saat 14. 00'te sahneleyeceği 'Gökkuşağının Altında' isimli çocuk oyununun provasını izledi. Seçer, ücretsiz sergilenecek oyuna tüm çocukları davet etti.

MERSİN/ (FOTOĞRAFLI-GÖRÜNTÜLÜ)

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, yeni sezonda perdelerini 'Gökkuşağının Altında' isimli çocuk oyununun prömiyeri ile açacak. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 7 Kasım Pazar günü Kongre ve Sergi Sarayı'nda saat 14. 00'te seyircisiyle buluşacak olan oyunun provasını izledi.

Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen provayı Başkanı Seçer ile birlikte Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Rıza Özdemir ve Hasan Gökbel ile Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü Bengi İspir Özdülger ve Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Murat Atak izledi.

Oyunu izlemeye tüm Mersinliler davetli

Başkan Seçer, ücretsiz olarak sahnelenecek oyunu izlerken, tüm çocukları da oyunu izlemeye davet etti. Seçer, provanın ardından oyuncular ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Nilbanu Engindeniz'in yazdığı, dekor ve kostüm tasarımlarını Alev Tol'un yaptığı yeni sezonun ilk çocuk oyununda yönetmen koltuğunda Ozan Erdönmez oturuyor. Ayrıca, oyunda Genel Sanat Yönetmeni ve Supervisor olarak Murat Atak, dramaturg Taner Çelik ve ışıkta da Arif Temel yer alıyor.

Yayın Tarihi: 6. 11. 2021 20: 36: 11

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