Başkan Şayir'den minik Yusuf'a sevindiren ziyaret

09.02.2020 14:10 | Son Güncelleme: 09.02.2020 14:10

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, doğuştan yürüyemeyen Yusuf'a tekerlekli araba ve oyuncaklar hediye ederek yüzünü güldürdü.



Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Dilovası Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Samet Elden ve Dilovası Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Nihat Kocabay ile birlikte Dilovası'nda ikamet eden doğuştan yürüme engeli Ali Yusuf Ocak'ı ziyaret etti. Yürüme engelli olarak dünyaya gelen Yusuf'a tekerlekli sandalye ve çeşitli hediyeler veren Başkan Şayir, küçük çocuğun ve ailesinin yüzünü güldürdü. Hediyeleri gören Ali Yusuf'un mutluluğu ise yüzüne yansıdı. Ocak ailesi Başkan Şayir'in ziyaretinden dolayı büyük bir mutluluk yaşarken, minik çocuklarına gösterdiği ilgi alaka ve getirdiği hediyeler içinde çok teşekkür ettiler.



Başkan Şayir ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, "Yürüyemeyen Ali Yusuf Öcak evladımızı ziyaret ederek mutluluğuna ortak olduk. Yusuf'un mutluluğu hepimizin mutluluğudur. Unutmamalıyız ki hepimiz birer engelli adayıyız. Engeller paylaşıldıkça, yaşama sevincini daha mutlu kılıyor. Dilovası Belediyesi olarak her zaman engelli vatandaşlarımızın yanında olmaya çalıştık ve onların hayata bağlanması için de çalışmalarımız devam edecektir. Minik Yusuf'un gözlerindeki ışıltı, yüzündeki gülücük her şeye değer. Yüzü hep böyle gülsün inşallah" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA