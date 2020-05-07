Başkan Sayan: "CHP'li belediyelere maske gönderebiliriz"
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Başkan Sayan: "CHP'li belediyelere maske gönderebiliriz"

Başkan Sayan: 'CHP'li belediyelere maske gönderebiliriz'
07.05.2020 19:02 | Son Güncelleme: 07.05.2020 19:04

Başkan Sayan: "CHP'li belediyelere maske gönderebiliriz" Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ağrı Belediyesince Tekstil Kent deki fabrikalarda üretilen maskeleri Cumhuriyet Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlara dağıttı.

Başkan Sayan: "CHP'li belediyelere maske gönderebiliriz"

AĞRI - Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ağrı Belediyesince Tekstil Kent deki fabrikalarda üretilen maskeleri Cumhuriyet Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlara dağıttı. Maske dağıtımından sonra gazetecilere konuşan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, CHP'li belediyelerin maske bulma konusunda sıkıntı yaşadıklarını ve talep etmeleri halinde CHP'li belediyelere de Ağrı Belediyesi tarafından üretilen maskeleri gönderebileceklerini söyledi.

'Günde 150 bin maske üreten bir belediyeyiz'

Ağrı Belediyesince Tekstil Kent de üretilen maskeleri Sağlık Bakanlığına teslim ettiklerini belirten Sayan: " Bu gün maske dağıtımına devam ettik. Biz belediye olarak günde 150 bin maske üreten bir belediyeyiz. Daha önce Sağlık Bakanlığı'na 1 buçuk milyondan fazla maske gönderdik. Şimdi başka il ve ilçelere de gönderdik. Bu günde devam ediyoruz dağıtmaya. Bu gün yine çıkıp her bir iş yerine bir kutu maske bıraktık. Bu konuda vatandaşlarımız sıkıntı çekmeyecek" dedi.

'CHP'li belediyeler çok sıkıntı çekiyormuş'

CHP'li belediyelerin talep etmesi halinde maske gönderebileceklerini kaydeden Sayan, şu ifadeleri kullandı:

"Duyduğuma göre CHP'li belediyeler çok sıkıntı çekiyorlarmış. Bize haber versinler. Biz onlara yeteri kadar maske gönderelim. Hiç böyle gürültü patırtı yapmalarına gerek yok. CHP'li belediyeler bize söylesinler biz onlara gerekli maskeleri gönderelim. Ayrıca dezenfekte işleri de devam ediyor.

Başkan Sayan: 'CHP'li belediyelere maske gönderebiliriz'

Kaynak: İHA

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