Başkan Say'dan Vanspor FK'ye bir destek daha

09.12.2019 14:24 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:29

Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Vanspor Futbol Kulübüne destek amaçlı belediye personeli için 30 adet kombine bilet aldı.



Vanspor'un TFF 2. Lige çıkmasıyla birlikte birçok destekte bulunan Başkan Say, desteklerine bir yenisini daha ekledi. Sabah saatlerinde Vanspor Futbol Kulübü Başkanı Servet Yenitürk'ü makamında kabul eden Başkan Say, öncelikle alınan Tuzlaspor galibiyetinden dolayı Başkan Yenitürk'ü tebrik etti. Akabinde takım ile ilgili son bilgileri de alan Başkan Say, ilin tek profesyonel takımının her zaman yanında olduklarını, bundan sonra da olmaya devam edeceklerini dile getirdi. Takıma olan desteğine bir yenisini eklemek istediklerini vurgulayan Başkan Say, "Belediye personellerimiz için 30 adet kombine bilet alıyoruz. Umarım, bu desteğimiz örnek teşkil eder ve gereken destek katlanır" dedi.



Verilen destekten dolayı memnuniyetini dile getiren Vanspor Futbol Kulübü Başkanı Servet Yenitürk ise, Başkan Say'a teşekkür etti. Başkan İsmail Say'ın gerek şahsi gerekse de belediye olarak her zaman yanlarında olduğunu, kendilerini yalnız bırakmadığını ifade eden Başkan Yenitürk, verilen desteğin çok anlamlı olduğunu sözlerine ekledi.



Ziyaret, Başkan Yenitürk'ün Başkan Say'a 30 adet kombine bileti vermesi ve hatıra fotoğrafının çektirilmesi ile sona erdi. - VAN

Kaynak: İHA