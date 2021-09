Başkan Savran, Gece Belediye Ekiplerinin Çalışma Alanlarında İncelemelerde Bulundu

NEVŞEHİR (Habermetre) - 29-09-2021 08: 07: 29 31

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Belediyesi olarak altyapı ve üstyapı yatırımlarını hız kısmeden sürdüreceklerini ve şehrin tüm mahallelerine dokunacaklarını söyledi.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, gece saatlerinde Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Su Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerinin çalışma alanlarında incelemelerde bulundu.

Beraberinde başkan yardımcıları Ersin Erol ve Furkan Feralan ile birlikte ilk olarak 350 Evler Mahallesi'ne giden Savran, burada Karçiçeği Sokakta gerçekleştirilen altyapı çalışmalarını inceledi.

Gerçekleştirilen içme suyu hattı yenileme çalışmaları hakkında bilgiler alan Savran, çalışmalarda görev alan belediye personellerine kolaylıklar diledi.

Mahalle Muhtarı Salim Başbuğ ve mahalle sakinleri ile de bir süre sohbet eden Savran, vatandaşların talep ve önerilerini dinleyerek mahallede gerçekleştirilecek olan altyapı ve üstyapı çalışmaları hakkında mahalle muhtarı Başbuğ ile istişarelerde bulundu.

Savran, "350 Evler Mahallemizde bulunan Karçiçeği ve Kırçiçeği Sokaklarında eski içme suyu borularından kaynaklı ciddi bir altyapı problemimiz vardı. Hem vatandaşlarımızı bozuk yollardan kurtarmak hem de mahalle sakinlerine daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu sağlamak amacıyla burada bir çalışma başlattık. Kısa sürede bu çalışmaları tamamlayabilmek için ekiplerimiz sabahın erken saatlerinden gece ilerleyen saatlere kadar çalışıyor. Belediyemiz şehrimizin her mahallesine dokunuyor. 350 Evler Mahallemiz de diğer mahallelerimiz gibi hizmetin en iyisini hak ediyor. Özellikle altyapı konusunda sorunlu bölgelere öncelik vererek tüm mahallelerimizde ciddi yatırımları hayata geçireceğiz. Her şey Nevşehir için, hemşehrilerimiz her şeyin en iyisine layık. " dedi.

Savran ve beraberindeki başkan yardımcıları daha sonra Sümer Mahallesi'ne geçti.

Savran burada da yapılması planlanan altyapı ve üstyapı yatırımlarına ilişkin saha da incelemelerde bulundu.

Savran'ın Sümer mahallesindeki incelemelerine mahalle muhtarı Tahsin Ağaçdelen de eşlik etti.

