Başkan Sarı: "İhtiyaç sahipleri için nefes olmayı sürdüreceğiz"
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Başkan Sarı: "İhtiyaç sahipleri için nefes olmayı sürdüreceğiz"

29.12.2020 21:45 | Son Güncelleme: 29.12.2020 21:49
Başkan Sarı:

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı'nın öncülüğünde ihtiyaç sahiplerine destek olabilmek için 'Ses verin nefes olalım' sloganıyla kurulan Nefes Yardımlaşma Derneği 2020 yılı çalışmaları ve 2021 yılındaki planlamaları değerlendirildi.

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı'nın öncülüğünde ihtiyaç sahiplerine destek olabilmek için 'Ses verin nefes olalım' sloganıyla kurulan Nefes Yardımlaşma Derneği 2020 yılı çalışmaları ve 2021 yılındaki planlamaları değerlendirildi.

Kentteki ihtiyaç sahibi vatandaşlara göreve geldikleri günden bu yana destek olmaya devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Sarı, "Hayırsever vatandaşlarımızın destekleri ve özverili personelimizle bağışları tespit ettiğimiz vatandaşlarımıza ulaştırdık. Toplantımızda bir yıl içerisinde yaptığımız çalışmaların değerlendirmesini yaparak daha çok kitlelere ulaşabilmeyi masaya yatırdık" dedi.

Başkan Sarı, "Hayata geçirdiğimiz her çalışmayı Amasya ve hemşerilerimiz için yaptığımızı buradan bir kez daha vurgulamak istiyorum" diye konuştu. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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