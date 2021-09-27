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Başkan Sarı, Erbaa Belediyesi Toplu Açılış Töreni'ne Katıldı

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Başkan Sarı, Erbaa Belediyesi Toplu Açılış Töreni'ne Katıldı

Belediye Başkanımız Sn. Mehmet Sarı, Erbaa Belediye Başkanı Sn. Ertuğrul Karagöl'ün daveti üzerine MHP Genel Başkan Yardımcısı Sn. İsmail Faruk Aksu Bey, MHP Tokat Milletvekili Sn.

Belediye Başkanımız Sn. Mehmet Sarı, Erbaa Belediye Başkanı Sn. Ertuğrul Karagöl'ün daveti üzerine MHP Genel Başkan Yardımcısı Sn. İsmail Faruk Aksu Bey, MHP Tokat Milletvekili Sn. Yücel Bulut, MYK ve MDK Üyeleri ve Teşkilat Başkanları ile birlikte, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

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Haber: Başkan Sarı, Erbaa Belediyesi Toplu Açılış Töreni'ne Katıldı - Haberler
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