Başkan Şanoğlu güven tazeledi
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Başkan Şanoğlu güven tazeledi

26.09.2020 17:24 | Son Güncelleme: 26.09.2020 17:29
Başkan Şanoğlu güven tazeledi

AK Parti Sinop Merkez İlçe 7. Olağan Kongresi'nde mevcut Başkan Faruk Şanoğlu yeniden başkan seçildi.

AK Parti Sinop Merkez İlçe 7. Olağan Kongresi'nde mevcut Başkan Faruk Şanoğlu yeniden başkan seçildi.

AK Parti Sinop Merkez İlçe 7. Olağan Kongresi Kültür Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirdi. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Mevcut başkan Faruk Şanoğlu kaleme alıp seslendirdiği Sinop şiiri ve yaptığı çeşitli sunumlarla programa damgasını vurdu. Kongreye tek aday olarak katılan mevcut Başkan Faruk Şanoğlu, kullanılan oyların tamamını alarak yeniden başkan seçildi.

Güven tazeleyen Şanoğlu'nun yönetim kurulu üyeleri ise Şevket Kaya, Ahmet Dikmen, Sedat Bayrak, Ercan Tuna, Ramazan Ustabaş, Cihan Candar, Ufuk Öztürk, Murat Ayyıldız, Aysel Cebi, Yasemin Aksoy, Hülya Kocabaşoğlu, Aylin Yıldırım, Mustafa Demir, Oktay Yoğurtçu, Semiha Taban, Gülsüm Başcan, Ahmet Yılmaz, Mustafa Akgün ve Nazmiye Balcı isimlerinden oluştu. Kongrede, Sinop AK Parti Milletvekili Nazım Maviş, AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı Rize Milletvekili Muhammet Avcı da birer konuşma yaparak birlik ve beraberlik mesajı verdiler.

Partililer kongre sonrası Başkan Faruk Şanoğlu ve yönetim kurulu üyelerini tebrik etti. - SİNOP

Başkan Şanoğlu güven tazeledi
Başkan Şanoğlu güven tazeledi
Başkan Şanoğlu güven tazeledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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